Luptătoarea Irina Rîngaci s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris

12:00

Agenția de Dezvoltare Regională Centru a organizat vineri, 15 septembrie, o vizită de monitorizare la proiectul regional „Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și comuna Vărzărești”. La ședința de lucru, care s-a desfășurat în incinta Primăriei Nisporeni, au participat reprezentanții companiei care... The post La ce etapă se află lucrările de construcție a rețelei de canalizare din orașul Nisporeni și comuna Vărzărești appeared first on ALBASAT.