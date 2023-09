Fostul președinte al țării Igor Dodon a părăsit Moldova

13:30

Republica Moldova va fi asigurată cu suficiente gaze naturale pentru a face față iernii care vine. Asigurarea vine din partea șefului Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit lui, necesitățile consumatorilor în acest an urmează a fi acoperite preponderent de Energocom, dar și de Gazprom. Potrivit lui Ceban, în octombrie-decembrie 2023, Moldovagaz își propune să procure circa 366 […] The post Moldovagaz: Doar o șansă pentru scăderea tarifelor la gaz în facturi appeared first on NewsMaker.