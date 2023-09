LIVE: Clubul de presă organizat de Procuratura Anticorupție pe subiectul dosarul fraudei bancare

11:20

Săptămâna curentă, în unele zone ale țării, prețul la floarea soarelui a fost micșorat până la 5,5 lei per kg, pe când prețul bursier în Europa, la moment, în banii noștri este de aproximativ 8,5 lei. Cifrele au fost prezentate de fondatorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari. „Traderii le promit, neoficial, fermierilor că în scurt ... Traderii ademenesc producătorii de foarea -soarelui să-și vândă marfa sub prețul de cost, iar autoritățile nu pot interveni – Iată la cine e stres adevărat, domnule ministru Bolea!