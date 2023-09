39 de medicamente noi, autorizate în Republica Moldova

16:00

Europa se confruntă cu o „criză gravă de sănătate publică", aproape toată lumea de pe continent trăind în zone cu niveluri periculoase de poluare a aerului, potrivit unei investigaţii realizate de The Guardian. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Analiza datelor colectate cu ajutorul unei metodologii de ultimă oră dezvăluie o imagine dezastruoasă a aerului poluat.