Erdogan: Nu sunt de acord cu abordarea negativă față de Putin

13:50

Potrivit primului raport al guvernului Moldovei privind progresele în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, situația economică și socială din țară a fost grav afectată de mai multe factori precum criza energetică, inflația galopantă și războiul din Ucraina. Unul dintre cele mai alarmante aspecte evidențiate în raport este creșterea ratei sărăciei absolute la 31% în […] The post Umilință totală pentru populație! Mii de oameni sunt la limita sărăciei – O adevărata catastrofă pentru Moldova appeared first on Omniapres.