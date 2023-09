Vino să-ți petreci weekend-ul alături de actorii de la „Eugen Ionesco”. Ce piese se vor juca la teatru

14:30

În perioada 1-5 noiembrie 2023, cu suportul Agenției Naționale pentru Tineret și al UN Women, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Comisia Națională a Pieței Financiare, vom porni într-o aventură educațională cu 60 de tineri, pentru a înțelege mai bine ce sunt finanțele și cum am putea utiliza cunoștințele despre finanțe în favoarea noastră … Tinerii care au până la 19 ani, așteptați să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă finanțe: Înregistrare deschisă pentru FINEDU Camp 2023