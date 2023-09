Maia Sandu, alături de Joe și Jill Biden, în SUA: „A fost o onoare”

20:10

Google va acorda $1 000 000 pentru consolidarea securității cibernetice și promovarea alfebetizării digitale din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu după o întrevedere cu vice-președintele pentru Afaceri Guvernamentale și Politici Publice al Google Karan Bhatia, care s-a desfășurat la New York. „Astăzi l-am întâlnit pe Karan Bhatia, Vice-președintele pentru Afaceri […]