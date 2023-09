(DOC) O fotojurnalistă de la Chișinău, declarată indezirabilă în Transnistria pentru 3 ani: „Pur și simplu mergeam la meci”

17:50

Iulian Muntean, desemnat recent de Parlament în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) după ce a trecut testul integrității, este cercetat penal într-un dosar pe fapte de corupție. Informația, făcută publică de portalul realitatea.md, a fost confirmată pentru NM de Procuratura Anticorupție (PA). „Confirmăm informația că Iulian Muntean, actual membru CSM, este […]