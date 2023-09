La Bălți a avut loc Forumul „Digital Innovation Hub of Moldova perfect recipe for Digital Transformation in regions”

Pe 21 septembrie 2023, în cadrul CITT ,,Nortek”, a avut loc Forumul „Digital Innovation Hub of Moldova perfect recipe for Digital Transformation in regions”, destinat IMM-urile din regiune care sunt cointeresate în transformarea digitală, retehnologizare și inovații. La evenimnet, Primăria municipiului Bălți a fost reprezentată de către Viceprimarul de Bălți Alexandr Usatîi și șefa Direcției relații cu... Read More →

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primăria Municipiului Bălți