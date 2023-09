Știi să cânți la vreun instrument muzical? Participă la concursul municipal de interpretare instrumentală „Roşu, Galben şi Albastru”

10:15

În fiecare an, luna septembrie aduce oportunitatea unică de a celebra geniul din spatele liniilor de cod și algoritmilor complecși, care ne transformă viața. Și în 2023, tradiția de a petrece Ziua Programatorului alături de FAF ONG a adus o strălucire aparte, adunând sub același acoperiș oameni pasionați de tehnologie, dezvoltatori și profesioniști din industria IT. Сообщение Ziua Programatorului 2023. La UTM a fost celebrată inovația și spiritul tehnologic появились сначала на #diez.