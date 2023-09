Cei doi deputați transfugi nu s-au prezentat la ședința Comisiei juridice: „Dna Lozovan a spus că așteaptă procurorii acasă”

15:40

În data de 18 septembrie, a avut loc ceremonia de premiere a câștigătorilor campaniei promoționale «COMERȚBANK și Visa te premiază — o vacanță în Maldive!». În perioada 20 iunie — 20 august, persoanele fizice — deținători de carduri bancare Visa de la Comerțbank, care au efectuat minim 5 tranzacții indiferent de sumă, la comercianții din țară și de peste hotare, inclusiv în mediul on-line, au participat în mod automat în cadrul campaniei, iar câștigătorii au fost selectați prin sistemul www.random.org în prezența unei comisii imparțiale. Norocoșii […]