ALTO PENTRU VIITOR, EDIȚIA A DOUA: CONTEAZĂ CEEA CE LĂSĂM DUPĂ NOI
Infotag, 21 septembrie 2023 16:30
ALTO PENTRU VIITOR, EDIȚIA A DOUA: CONTEAZĂ CEEA CE LĂSĂM DUPĂ NOI
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COMERȚBANK A PREMIAT CÂȘTIGĂTORII CAMPANIEI PROMOȚIONALE "COMERȚBANK ȘI VISA TE PREMIAZĂ - O VACANȚĂ ÎN MALDIVE!" # Infotag
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ÎN PRIMA ZI, 11 PRETENDENŢI AU DEPUS DOCUMENTELE PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN CALITATE DE CANDIDAȚI LA FUNCŢIA DE PRIMAR AL CHIȘINĂULUI # Infotag
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MINISTRUL ENERGIEI A DECLARAT CĂ SITUAȚIA CU FURNIZAREA ENERGIEI ȘI TARIFELE ÎN ACEASTĂ IARNĂ VA FI MAI UȘOARĂ DECÂT ÎN CEA TRECUTĂ # Infotag
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18 septembrie 2023
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15 septembrie 2023
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14 septembrie 2023
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MOLDOVA ESTE DEVANSATĂ LA PRODUCȚIA DE CEREALE DE ROMÂNIA ȘI UCRAINA – MINISTRUL VLADIMIR BOLEA # Infotag
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13 septembrie 2023
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ȘEFUL MAEIE VA VIZITA PORTUGALIA ȘI ITALIA PENTRU A DISCUTA AGENDA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA # Infotag
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VICEPRIMIERUL PENTRU REINTEGRARE A SALUTAT INTENȚIA ONU DE A IMPLEMENTA O SERIE DE PROIECTE DE DEZVOLTARE ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ # Infotag
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8 septembrie 2023
13:00
DELEGAȚIA UE INVITĂ DUMINICĂ LA FESTIVALKUL SUN DĂ-I FEST, ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII DIPLOMAŢIEI VERZI # Infotag
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Philip Morris International își extinde prezența pe piața din Republica Moldova. Compania anunță investiții de 3 milioane de dolari # Infotag
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ȘEFUL MAEIE, NICU POPESCU, A SALUTAT REZOLUȚIA ADOPTATĂ DE ITALIA ÎN SPRIJINIREA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI # Infotag
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7 septembrie 2023
17:30
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