ALTO PENTRU VIITOR, EDIȚIA A DOUA: CONTEAZĂ CEEA CE LĂSĂM DUPĂ NOI

Infotag, 21 septembrie 2023 16:30

ALTO PENTRU VIITOR, EDIȚIA A DOUA: CONTEAZĂ CEEA CE LĂSĂM DUPĂ NOI

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
16:30
ALTO PENTRU VIITOR, EDIȚIA A DOUA: CONTEAZĂ CEEA CE LĂSĂM DUPĂ NOI Infotag
ALTO PENTRU VIITOR, EDIȚIA A DOUA: CONTEAZĂ CEEA CE LĂSĂM DUPĂ NOI
Acum 4 ore
14:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN A DISPUS CA ÎN DOUĂ SĂPTĂMÂNI SĂ FIE ELABORAT UN PLAN DE DISTRIBUIRE A LEMNULUI DE FOC PENTRU POPULAȚIE Infotag
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN A DISPUS CA ÎN DOUĂ SĂPTĂMÂNI SĂ FIE ELABORAT UN PLAN DE DISTRIBUIRE A LEMNULUI DE FOC PENTRU POPULAȚIE
14:30
PREŞEDINTA SANDU LA ONU: MOLDOVA ARE O CONTRIBUȚIE TOT MAI MARE LA SECURITATEA REGIONALĂ Infotag
PREŞEDINTA SANDU LA ONU: MOLDOVA ARE O CONTRIBUȚIE TOT MAI MARE LA SECURITATEA REGIONALĂ
Acum 24 ore
17:30
Eurodeputaţii doresc o creştere a bugetului UE în faţa crizelor geopolitice Infotag
Eurodeputaţii doresc o creştere a bugetului UE în faţa crizelor geopolitice
17:00
​ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI A APROBAT COMPONENŢA COMITETULUI EXECUTIV Infotag
​ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI A APROBAT COMPONENŢA COMITETULUI EXECUTIV
Ieri
16:30
COMERȚBANK НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ "COMERȚBANK ȘI VISA TE PREMIAZĂ - O VACANȚĂ ÎN MALDIVE!" Infotag
COMERȚBANK НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ "COMERȚBANK ȘI VISA TE PREMIAZĂ - O VACANȚĂ ÎN MALDIVE!"
16:30
COMERȚBANK A PREMIAT CÂȘTIGĂTORII CAMPANIEI PROMOȚIONALE "COMERȚBANK ȘI VISA TE PREMIAZĂ - O VACANȚĂ ÎN MALDIVE!" Infotag
COMERȚBANK A PREMIAT CÂȘTIGĂTORII CAMPANIEI PROMOȚIONALE "COMERȚBANK ȘI VISA TE PREMIAZĂ - O VACANȚĂ ÎN MALDIVE!"
14:00
LUPTĂTOAREA ANASTASIA NICHITA A CÂȘTIGAT „BILETUL” LA JOCURILE OLIMPICE DIN 2024 DE LA PARIS Infotag
LUPTĂTOAREA ANASTASIA NICHITA A CÂȘTIGAT „BILETUL” LA JOCURILE OLIMPICE DIN 2024 DE LA PARIS
14:00
ÎN PRIMA ZI, 11 PRETENDENŢI AU DEPUS DOCUMENTELE PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN CALITATE DE CANDIDAȚI LA FUNCŢIA DE PRIMAR AL CHIȘINĂULUI Infotag
ÎN PRIMA ZI, 11 PRETENDENŢI AU DEPUS DOCUMENTELE PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN CALITATE DE CANDIDAȚI LA FUNCŢIA DE PRIMAR AL CHIȘINĂULUI
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
​AMBASADORUL UE DESPRE REFORMA JUSTIȚIEI: EXISTĂ PROGRES, DAR MAI SUNT MULTE DE FĂCUT Infotag
​AMBASADORUL UE DESPRE REFORMA JUSTIȚIEI: EXISTĂ PROGRES, DAR MAI SUNT MULTE DE FĂCUT
16:00
A ÎNCEPUT DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR ELECTORALI ÎN CIRCUMSCRIPŢIILE DE NIVELUL DOI Infotag
A ÎNCEPUT DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR ELECTORALI ÎN CIRCUMSCRIPŢIILE DE NIVELUL DOI
16:00
MINISTRUL ENERGIEI A DECLARAT CĂ SITUAȚIA CU FURNIZAREA ENERGIEI ȘI TARIFELE ÎN ACEASTĂ IARNĂ VA FI MAI UȘOARĂ DECÂT ÎN CEA TRECUTĂ Infotag
MINISTRUL ENERGIEI A DECLARAT CĂ SITUAȚIA CU FURNIZAREA ENERGIEI ȘI TARIFELE ÎN ACEASTĂ IARNĂ VA FI MAI UȘOARĂ DECÂT ÎN CEA TRECUTĂ
13:30
​PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN DESPRE REFORMA JUSTIŢIEI: ESTE NECESARĂ REVENIREA LA NORMALITATE Infotag
​PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN DESPRE REFORMA JUSTIŢIEI: ESTE NECESARĂ REVENIREA LA NORMALITATE
13:30
​MOLDOVA A CONVENIT CU SUA ASUPRA COMBATERII MANIPULĂRII INFORMAȚIONALE DIN EXTERIOR Infotag
​MOLDOVA A CONVENIT CU SUA ASUPRA COMBATERII MANIPULĂRII INFORMAȚIONALE DIN EXTERIOR
10:30
INTEGRAREA UE: CÂT DE PREGĂTITE SUNT UCRAINA ȘI MOLDOVA PENTRU ADERAREA LA FAMILIA EUROPEANĂ Infotag
INTEGRAREA UE: CÂT DE PREGĂTITE SUNT UCRAINA ȘI MOLDOVA PENTRU ADERAREA LA FAMILIA EUROPEANĂ
18 septembrie 2023
17:00
​O BARCĂ DIN LEMN, CU O VECHIME DE SECOLE, A FOST GĂSITĂ ÎN NISTRU Infotag
​O BARCĂ DIN LEMN, CU O VECHIME DE SECOLE, A FOST GĂSITĂ ÎN NISTRU
17:00
PROMO-LEX A ÎNDEMNAT-O PE PREȘEDINTA SANDU SĂ FOLOSEASCĂ TRIBUNA ONU PENTRU A SOLUȚIONA PROBLEMELE DREPTURILOR OMULUI DIN TRANSNISTRIA Infotag
PROMO-LEX A ÎNDEMNAT-O PE PREȘEDINTA SANDU SĂ FOLOSEASCĂ TRIBUNA ONU PENTRU A SOLUȚIONA PROBLEMELE DREPTURILOR OMULUI DIN TRANSNISTRIA
17:00
PREȘEDINTA MOLDOVEI VA PARTICIPA LA A 78-A SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE ONU Infotag
PREȘEDINTA MOLDOVEI VA PARTICIPA LA A 78-A SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE ONU
13:30
​A FOST ÎNREGISTRAT PRIMUL BLOC ELECTORAL PENTRU PARTICIPAREA LA ALEGERILE LOCALE DIN 5 NOIEMBRIE Infotag
​A FOST ÎNREGISTRAT PRIMUL BLOC ELECTORAL PENTRU PARTICIPAREA LA ALEGERILE LOCALE DIN 5 NOIEMBRIE
13:30
UN REPREZENTANT AL DEPARTAMENTULUI DE STAT AL SUA VA DISCUTA ÎN MOLDOVA ASPECTE DE COOPERARE ÎN COMBATEREA DEZINFORMĂRII Infotag
UN REPREZENTANT AL DEPARTAMENTULUI DE STAT AL SUA VA DISCUTA ÎN MOLDOVA ASPECTE DE COOPERARE ÎN COMBATEREA DEZINFORMĂRII
10:30
Comunitatea internaţională încearcă să salveze promisiunile de a îmbunătăţi viaţa celor 8 miliarde de oameni Infotag
Comunitatea internaţională încearcă să salveze promisiunile de a îmbunătăţi viaţa celor 8 miliarde de oameni
10:30
'Sincere mulţumiri', exprimate de Kim lui Putin după vizita în Rusia (KCNA) Infotag
'Sincere mulţumiri', exprimate de Kim lui Putin după vizita în Rusia (KCNA)
15 septembrie 2023
17:00
Cererea globală pentru uraniu va crește cu 28% până în 2030 Infotag
Cererea globală pentru uraniu va crește cu 28% până în 2030
16:00
SUCURSALA MAIB „ONISIFOR GHIBU” LA DISPOZIȚIA CLIENȚILOR ÎNTR-UN SPAȚIU PLIN DE CULOARE, COMODITATE ȘI SERVICII BANCARE EXCEPȚIONALE Infotag
SUCURSALA MAIB „ONISIFOR GHIBU” LA DISPOZIȚIA CLIENȚILOR ÎNTR-UN SPAȚIU PLIN DE CULOARE, COMODITATE ȘI SERVICII BANCARE EXCEPȚIONALE
16:00
(VIDEO) FINCOMBANK: DESPRE FRAUDE ŞI SIGURANŢA BANILOR, DAR #CUALTECUVINTE Infotag
(VIDEO) FINCOMBANK: DESPRE FRAUDE ŞI SIGURANŢA BANILOR, DAR #CUALTECUVINTE
14 septembrie 2023
18:00
PARLAMENTUL EUROPEAN VA ALOCA APROXIMATIV 300 MILIOANE EURO PENTRU CONSOLIDAREA INDUSTRIEI EUROPENE DE APĂRARE PRIN ACHIZIȚII COMUNE Infotag
PARLAMENTUL EUROPEAN VA ALOCA APROXIMATIV 300 MILIOANE EURO PENTRU CONSOLIDAREA INDUSTRIEI EUROPENE DE APĂRARE PRIN ACHIZIȚII COMUNE
16:30
MOLDOVA ESTE DEVANSATĂ LA PRODUCȚIA DE CEREALE DE ROMÂNIA ȘI UCRAINA – MINISTRUL VLADIMIR BOLEA Infotag
MOLDOVA ESTE DEVANSATĂ LA PRODUCȚIA DE CEREALE DE ROMÂNIA ȘI UCRAINA – MINISTRUL VLADIMIR BOLEA
16:30
PRIM-MINISTRUL: OBIECTIVUL MOLDOVEI ESTE DE A EDIFICA O ARMATĂ CONFORM STANDARDELOR NATO Infotag
PRIM-MINISTRUL: OBIECTIVUL MOLDOVEI ESTE DE A EDIFICA O ARMATĂ CONFORM STANDARDELOR NATO
14:30
ÎN MOLDOVA A FOST DECLARATĂ ZI DE DOLIU NAŢIONAL PE 16 SEPTEMBRIE, ÎN LEGĂTURĂ CU DECESUL LUI MIRCEA SNEGUR Infotag
ÎN MOLDOVA A FOST DECLARATĂ ZI DE DOLIU NAŢIONAL PE 16 SEPTEMBRIE, ÎN LEGĂTURĂ CU DECESUL LUI MIRCEA SNEGUR
11:30
SERVICIU CASH-IN DE LA FINCOMBANK DEVINE DISPONIBIL ÎN MAI MULTE REGIUNI ALE ȚĂRII Infotag
SERVICIU CASH-IN DE LA FINCOMBANK DEVINE DISPONIBIL ÎN MAI MULTE REGIUNI ALE ȚĂRII
10:00
NOUA LICITĂȚIE PENTRU ACHIZIŢIA DE GAZE PENTRU MOLDOVA A FOST CÂŞTIGATĂ DE COMPANIA GREACĂ DEPA COMMERCIAL Infotag
NOUA LICITĂȚIE PENTRU ACHIZIŢIA DE GAZE PENTRU MOLDOVA A FOST CÂŞTIGATĂ DE COMPANIA GREACĂ DEPA COMMERCIAL
10:00
VICEPREMIERUL OLEG SEREBRIAN VA DISCUTA LA BRUXELLES PROBLEMATICA TRANSNISTREANĂ Infotag
VICEPREMIERUL OLEG SEREBRIAN VA DISCUTA LA BRUXELLES PROBLEMATICA TRANSNISTREANĂ
10:00
MAEIE A SALUTAT DECLARAȚIA ȘEFULUI COMISIEI EUROPENE REFERITOARE LA VIITORUL MOLDOVEI ÎN UE Infotag
MAEIE A SALUTAT DECLARAȚIA ȘEFULUI COMISIEI EUROPENE REFERITOARE LA VIITORUL MOLDOVEI ÎN UE
13 septembrie 2023
13:00
BURSE DE MERIT PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚILOR DE DREPT DIN ȚARĂ OFERITE DE MAIB ȘI BAA GLADEI ȘI PARTENERII Infotag
BURSE DE MERIT PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚILOR DE DREPT DIN ȚARĂ OFERITE DE MAIB ȘI BAA GLADEI ȘI PARTENERII
10:00
DOAR CINCI DIN 450 DE PERSOANE AU SCRIS EXCELENT „MAREA DICTARE NAŢIONALĂ” Infotag
DOAR CINCI DIN 450 DE PERSOANE AU SCRIS EXCELENT „MAREA DICTARE NAŢIONALĂ”
12 septembrie 2023
17:00
MINISTERUL CULTURII DIN MOLDOVA VA PRELUA EXPERIENŢA CHINEI ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII MONUMENTELOR Infotag
MINISTERUL CULTURII DIN MOLDOVA VA PRELUA EXPERIENŢA CHINEI ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII MONUMENTELOR
14:00
VOLUMUL CONSUMULUI DE GAZE ÎN MOLDOVA S-A REDUS CU 36,6% ÎN LUNA AUGUST Infotag
VOLUMUL CONSUMULUI DE GAZE ÎN MOLDOVA S-A REDUS CU 36,6% ÎN LUNA AUGUST
14:00
PE PARCURSUL A 26 DE ANI, CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI A CONDAMNAT MOLDOVA DE 590 DE ORI PENTRU 764 DE ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR OMULUI Infotag
PE PARCURSUL A 26 DE ANI, CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI A CONDAMNAT MOLDOVA DE 590 DE ORI PENTRU 764 DE ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR OMULUI
14:00
PREȘEDINTA SANDU: SOARTA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI VA FI DECISĂ LA ALEGERILE LOCALE Infotag
PREȘEDINTA SANDU: SOARTA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI VA FI DECISĂ LA ALEGERILE LOCALE
11 septembrie 2023
16:30
CNPF A DESCHIS O „LINIE TELEFONICĂ FIERBINTE” PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR DE SERVICII FINANCIARE Infotag
CNPF A DESCHIS O „LINIE TELEFONICĂ FIERBINTE” PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR DE SERVICII FINANCIARE
16:30
ȘEFUL MAEIE VA VIZITA PORTUGALIA ȘI ITALIA PENTRU A DISCUTA AGENDA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA Infotag
ȘEFUL MAEIE VA VIZITA PORTUGALIA ȘI ITALIA PENTRU A DISCUTA AGENDA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA
13:30
BULGARIA L-A EXTRADITAT ÎN MOLDOVA PE UN BĂRBAT DAT ÎN CĂUTARE DIN 2005 Infotag
BULGARIA L-A EXTRADITAT ÎN MOLDOVA PE UN BĂRBAT DAT ÎN CĂUTARE DIN 2005
13:30
ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ, ÎN RAIONUL EDINEŢ AU FOST DETERIORATE DOUĂ MONUMENTE ALE LUI LENIN Infotag
ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ, ÎN RAIONUL EDINEŢ AU FOST DETERIORATE DOUĂ MONUMENTE ALE LUI LENIN
13:30
VICEPRIMIERUL PENTRU REINTEGRARE A SALUTAT INTENȚIA ONU DE A IMPLEMENTA O SERIE DE PROIECTE DE DEZVOLTARE ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ Infotag
VICEPRIMIERUL PENTRU REINTEGRARE A SALUTAT INTENȚIA ONU DE A IMPLEMENTA O SERIE DE PROIECTE DE DEZVOLTARE ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ
13:30
PENTRU A TREIA LUNĂ LA RÂND, ÎN MOLDOVA S-A ÎNREGISTRAT O DEFLAŢIE Infotag
PENTRU A TREIA LUNĂ LA RÂND, ÎN MOLDOVA S-A ÎNREGISTRAT O DEFLAŢIE
13:30
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A STABILIT PLAFONUL CREDITULUI FĂRĂ DOBANDĂ PENTRU CAMPANIA ELECTORALĂ Infotag
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A STABILIT PLAFONUL CREDITULUI FĂRĂ DOBANDĂ PENTRU CAMPANIA ELECTORALĂ
8 septembrie 2023
13:00
DELEGAȚIA UE INVITĂ DUMINICĂ LA FESTIVALKUL SUN DĂ-I FEST, ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII DIPLOMAŢIEI VERZI Infotag
DELEGAȚIA UE INVITĂ DUMINICĂ LA FESTIVALKUL SUN DĂ-I FEST, ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII DIPLOMAŢIEI VERZI
12:00
Philip Morris International își extinde prezența pe piața din Republica Moldova. Compania anunță investiții de 3 milioane de dolari Infotag
Philip Morris International își extinde prezența pe piața din Republica Moldova. Compania anunță investiții de 3 milioane de dolari
10:30
ȘEFUL MAEIE, NICU POPESCU, A SALUTAT REZOLUȚIA ADOPTATĂ DE ITALIA ÎN SPRIJINIREA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI Infotag
ȘEFUL MAEIE, NICU POPESCU, A SALUTAT REZOLUȚIA ADOPTATĂ DE ITALIA ÎN SPRIJINIREA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI
7 septembrie 2023
17:30
PARLAMENTUL ÎŞI VA CONCENTRA EFORTURILE PE SECURITATEA ENERGETICĂ, REFORMA JUSTIȚIEI ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Infotag
PARLAMENTUL ÎŞI VA CONCENTRA EFORTURILE PE SECURITATEA ENERGETICĂ, REFORMA JUSTIȚIEI ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Mai multe ştiri
©2004—2023 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.