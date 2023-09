Stamate anunță audieri parlamentare în cazul membrului CSM, cercetat pentru corupție

12:20

Autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate că Federația Rusă ar putea folosi „bani murdari" pentru a influența rezultatele alegerilor locale din această toamnă sau a scrutinului pentru funcția de președinte al țării, care urmează să aibă loc în 2024. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu într-un interviu oferit pentru France24, în timpul vizitei la New […]