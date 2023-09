Vot final: Unele mărfuri și servicii vor fi scutite de TVA și taxe vamale

09:50

Șeful serviciului patrulă din Inspectoratul de Poliție Criuleni și un subaltern al său au fost reținuți pentru corupție. Ei sunt acuzați că au cerut mită de la un șofer de motoreta pentru a nu-i întocmi acte pentru presupuse nereguli, precum lipsa verificării tehnice și conducerea sub influența alcoolului.