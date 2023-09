Ion Ceban: Dacă am fi fost în SUA, Comisia Situații Excepționale ar fost condamnată penal la câteva sute de ani pentru abateri și abuzuri

14:40

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a criticat activitatea Comisiei Electorale Centrale (CEC), acuzând-o că creează confuzie și neclaritate în perioada electorală. „Important Comisia Electorală Centrală să nu se intersecteze prea mult, pentru că eu am două luni de zile de când nu știu ce am voie să vorbesc sau ce nu am voie să … Articolul Ion Ceban acuză CEC de neclarități și sancțiuni nejustificate în timpul campaniei electorale apare prima dată în BreakingNews.