Procuratura solicită ridicarea imunității deputaților Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi

Un artist danez trebuia să expună echivalentul a 70.000 de euro în bancnote lipite pe o pânză, dar în cele din urmă a prezentat rame goale şi a păstrat suma, însă instanţa a decis să ramburseze cea mai mare parte a sumei. „Curtea a decis ca 'B' (artistul) trebuie să …