CANCAN.MD: Cleopatra Stratan nu face o piesă cu Zdob și Zdub. Ce au filmat împreună

Campioana Republicii Moldova, Sheriff joacă în această seară de la ora 19:45, primul meci din faza grupelor Ligii Europa, contra echipei italiene AS Roma. Sheriff va juca astăzi meciul cu numărul 162 în cupele europene. Bilanț: 50 victorii, 45 egalități, 66 înfrângeri. Golaveraj 151-170. În ediția din acest an a cupelor europene, Sheriff a mai jucat 2 […] Articolul Europa League: Sheriff Tiraspol debutează în cupele europene împotriva celor de la AS Roma apare prima dată în Realitatea.md.