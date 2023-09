Victor Parlicov: Nu ne propunem să reziliem unilateral contractul cu Gazprom

10:50

Ucraina are nevoie urgentă de apărare aeriană, inclusiv de muniţie, piese de schimb şi întreţinere pentru sistemele pe care armata ucraineană le are deja, a declarat marţi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Reuters. Jens Stoltenberg a declarat că războiul, care a intrat în cel de-al doilea an, este un „război de uzură", dar …