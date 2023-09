Ion Chicu: Haideți la 5 noiembrue să le arătăm acestor analfabeți corupți, că niciun Soros nu poate minți moldovenii la nesfârșit

16:10

Rosian Vasiloi, Șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, are calitate de bănuit cu privire la pretinsa comitere a infracțiunii de neglijență în serviciu, legată de evenimentele tragice de la Aeroportul Internațional Chișinău. Într-o postare public, Rosian Vasiloi, anunță că astăzi, 18 septembrie 2023, am fost informat cu privire la ordonanța emisă la data […]