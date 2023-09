Irina Lozavan și Alexandr Nesterovschi – deputații care ar putea rămâne fără imunitate parlamentară

10:00

Salariile judecătorilor și procurorilor care trec exercițiul evaluării externe vor fi dublate. Declarația a fost făcută de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RliveTV. De majorări de salarii vor beneficia, potrivit ministrei Justiției, și angajații organelor de autoadministrare, dar și personalul instanțelor judecătorești. Fonduri în acest scop urmează a fi alocate […]