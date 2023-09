„World of Tanks” in Ucraina: Un tanc ucrainean „se furiseaza” in spatele unui tanc rusesc si trage in el de la cativa metri distanta - VIDEO

„World of Tanks” in Ucraina: Un tanc ucrainean „se furiseaza” in spatele unui tanc rusesc si trage in el de la cativa metri distanta - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md