Ministrul Energiei dă asigurări că urmează o iarnă mai ușoară pentru toți consumatorii

Peste 160.000 de tone de cărbune, cu o valoare de cel puţin 14,3 milioane de dolari, care a fost extras în teritoriile ucrainene anexate de Rusia, a fost exportat în Turcia, ţară membră NATO, pe parcursul acestui an, potrivit unor date vamale ruseşti. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform acestor date, în perioada februarie-iulie 2023, …