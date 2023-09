FOTO „Îmi asum să construiesc un oraș european”. Victor Chironda a depus actele pentru înregistrarea la alegerile pentru Primăria Chișinău

18:40

Președinta interimară a Partidului „Renaștere" Natalia Parasca a declarat pentru televiziunea rusă Rossia24 că moldovenii „reacționează cu bucurie la colectarea semnăturilor pentru organizarea unui referendum privind aderarea Moldovei la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE). UEE este o alianță economică formată din Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan. „În toate localitățile mari și în raioane se desfășoară colectarea