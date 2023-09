Discuții la New York despre rezolvarea conflictului transnistrean și parcusul european al Moldovei – Care sunt accentele puse de președintele Maia Sandu

11:00

Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Andrei Spînu, a declarat vineri, la Constanţa, că ţara sa a făcut tot posibilul pentru a ajuta tranzitul de cereale din Ucraina, însă mai sunt foarte multe de realizat, precum construirea de poduri, îmbunătăţirea infrastructurii feroviare, realizarea de investiţii în porturi. „Moldova, de atunci, de când Rusia ...