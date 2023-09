Un membru CSM, numit de Parlament și cu testul integrității la activ, figurează într-un dosar de corupție – Reacția acestuia

22:40

După ce Curtea Constituțională a suspendat, pe 12 septembrie, modificările la Codul Educației care prevedeau demiterea tuturor șefilor de direcție de învățământ din raioane și municipalitate, care au fost numiți cu încălcarea Codului Educației, ministrul de profil, Dan Perciun, a venit astăzi cu o reacție. Potrivit oficialului, instituția de resort va aștepta solicitările Înaltei Curți, ...