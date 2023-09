Compania Google oferă un milion de dolari pentru Moldova

22:00

Cîştigătorii premiilor Nobel din acest an vor primi un milion de coroane în plus, ceea ce ridică recompensa financiară totală la 11 milioane de coroane suedeze (986.000 de dolari), a anunţat Fundaţia Nobel, care administrează premiile.Cei care acordă premiile au declarat că măresc suma în acest an pentru a reflecta poziţia financiară mai solidă a fundaţiei.„Fundaţia a ales să mărească valo