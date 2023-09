FOTO „Îmi asum să construiesc un oraș european”. Victor Chironda a depus actele pentru înregistrarea la alegerile pentru Primăria Chișinău

16:20

Exercițiile militare, la care participă soldați moldoveni, români și americani, au încins spiritele la Munteni, una dintre localitățile unde se desfășoară acestea. Un localnic a publicat imagini video cu soldații, arătându-se revoltat de prezența militarilor pe câmp și, în mod special, că printre aceștia sunt și soldați americani. Nedumerit de prezența militarilor SUA s-a declarat […] The post VIDEO Scandal într-un sat din Cimișlia, din cauza soldaților americani zăriți pe un câmp. Ministerul Apărării: Am informat populația appeared first on NewsMaker.