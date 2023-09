Tinerii care au până la 19 ani, așteptați să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă finanțe: Înregistrare deschisă pentru FINEDU Camp 2023

10:10

Asociația Forța Fermierilor a prezentat un ultimatum către Guvernul Republicii Moldova, solicitând urgent interzicerea importului de floarea-soarelui în țară, cel puțin până la data de 31 decembrie 2023. Fermierii susțin această cerere în contextul unei scăderi semnificative a prețului la floarea-soarelui și a deciziei celei mai mari companii producătoare de … Articolul Fermierii amenință din nou cu proteste: „Interziceți urgent importul de floarea-soarelui" apare prima dată în ZUGO.