Azerbaidjanul și Armenia au ajuns la un acord de încetare a focului: Armata locală a separatiștilor armeni va fi desființată

Un serviciu de consiliere psihologică pentru tineri, care aduce tehnologia de bio și neurofeedback, a fost lansat la Chișinău, anunță Centrul de Cercetări Științifice în Psihologie, transmite IPN. Potrivit Centrului, terapia prin bio/neurofeedback este o terapie inovatoare care ajută la conectarea cu propria stare mentală și emoțională. „Cu ajutorul tehnologiei …