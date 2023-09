FOTO Un scuar din sectorul Botanica – de nerecunoscut! Au fost instalate și câteva leagăne

11:10

Moldovenii vor produce mai puţin ulei în acest an. Agricultorii estimează că producţia de floarea soarelui va fi cu peste 30-40 la sută mai mică faţă de 2022. Specialiştii din raionul Căuşeni prognozează pentru acest an o recoltă de până la două tone de răsărită la hectar, scrie presa locală. De pe cele 15 mii […]