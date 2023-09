Suferi de reflux gastroesofagian? Soluții pe care le poți încerca

11:30

Stiati ca exista substante chimice in creier care ne fac fericiti, chiar daca nu se intampla nimic special in jur? Una dintre cele mai importante si definitorii este hormonul si neurotransmitatorul dopamina (cunoscut si sub denumirea de „substanta chimica pentru recompensarea creierului”). Cum sa cresti nivelul dopaminei? Conform celor mai recente cercetari, aceasta substanta creeaza un […]