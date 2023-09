VIDEO ONU: Preşedintele iranian acuză Washingtonul că pune paie pe foc în conflictul din Ucraina

18:20

Fostul premier, Ion Chicu, liderul PDCM, nu a ezitat să comenteze situația de blocaj, de aseară, de la vama Leușeni-Albița, unde șoferii au stat în cozi infernale ore în șir, din cauza unei deconectări de curent electric. „Statul în vamă e statul. Atât merităm”, a spus Ion Chicu. Liderul PDCM, Ion Chicu, a ironizat evenimentul […] The post Ion Chicu, după blocajul de la punctul Leușeni: „Statul la vamă e statul. Atât merităm” appeared first on NEXTA.