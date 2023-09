Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, mărturisește că a știut de la început că Tatiana va fi soția sa

18:00

Pe 30 septembrie Tekwill Academy invită toți tinerii visători la o carieră în domeniul IT la cel mai așteptat eveniment al anului, IT Career Expo. Ediția 13 a IT Career Expo vine cu premiere pentru comunitatea TIC. În acest an, pe lângă tradiționalul târg de cariere unde sunt prezente peste 20 de companii și atelierele