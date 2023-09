Republica Moldova a recepționat 200 mii de doze de vaccin antigripal

13:40

Cum sa-ti mentii tenul stralucitor toamna In ciuda faptului ca zilele in care soarele iti mangaie fata sunt din ce in ce mai rare, iti poti mentine tenul stralucitor si pe timp de toamna. Trebuie, insa, sa ii acorzi o atentie sporita si sa modifici rutina zilnica de infrumusetare, astfel incat sa o adaptezi nevoilor […]