Salariile judecătorilor ar putea ajunge la 60 mii lei. Ministra Justiției explică în ce condiții

18:30

Un om de afaceri în vârstă de 43 de ani din Uganda, pe nume Habib Nsikonnene, s-a căsătorit cu șapte femei în același timp. Două dintre ele sunt surori, scrie The Jerusalem Post, citat de publicația Snob. Bărbatul nu exclude că, în scurt timp, în viața lui ar putea apărea noi femei. Pregătirile pentru eveniment […] The post Un bărbat s-a căsătorit cu șapte femei în același timp, în Uganda. Două dintre ele sunt surori appeared first on NewsMaker.