Filat de partea primarului de Nisporeni – Fostul premier condamnă acțiunile procuraturii în raport Grigore Robu

Igor Dodon poate părăsi țara. CSJ a respins cererea privind prelungirea măsurii preventive aplicate fostului președinte Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins joi, 14 septembrie, demersul procurorului de prelungire măsurii preventive aplicate în privința fostului președinte Igor Dodon, cercetat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei „organizații criminale".