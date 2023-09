Îmbulzeală de partide la depunerea actelor la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău – Cine va fi numărul unu în buletinul de vot

15:50

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a utilizat cuvinte necenzurate în adresa jurnalistului Politik.md în timp ce acesta i-a adresat o întrebare. Incidentul a avut loc joi, 14 septembrie, într-un briefing de presă, după ședința extinsă cu angajatorii și contribuabilii din segmentul agroindustrial. În timp ce jurnalist Politik.md îl întreba dacă statul prevede ajutoare ...