Jurnalul orei 17, 19 Septembrie

Zeci de proprietăți, mașini de lux și venituri de sute de mii de lei! Asta am găsit în declarațiile de avere ale consilierilor de Chișinău, ale căror mandate expiră în acest an. Noi am studiat declarațiile pentru anul trecut și le vom prezenta pe ale celor aleși, care trezesc un interes sporit. Astăzi vă arătăm ce averi au raportat consilierul PAS, Roman Cojuhari, și cel al Platformei DA, Andrei Năstase.