Adrian Albu a prezentat cele șapte direcții de dezvoltarea a Chișinăului: ”În Capitala noastră oricine să se simtă bine”

11:00

Irina Vlah declară că din cauza condițiilor proaste de a se dezvolta, de a produce, de a asigura locuri de muncă, mulți antreprenori preferă să plece în țările vecine și aceasta din cauza unei politici incapabile ale actualei guvernări. ”Am un îndemn față de politicieni – atunci când dorim să ne lansăm în politică, primul […] The post Irina Vlah: Am trăit cu toții o iarnă scumpă de aceea, mulți oameni, mulți antreprenori pleacă din țară appeared first on Omniapres.