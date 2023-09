Partidul „Renaștere”, afiliat lui Șor, s-a întâlnit cu Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE-ului Rusiei

11:40

Dragoș Galbur este candidatul Partidului Național Moldovenesc (PNM) la funcția de primar al capitalei. Anunțul a fost făcut pe pagina formațiunii, în data de 18 septembrie. Organizația Teritorială PNM Chișinău l-a desemnat în calitate de candidat pentru funcția de primar al municipiului Chișinău pe președintele formațiunii, Dragoș Galbur. „Chișinăul are nevoie de un patriot adevărat […] The post Încă un pretendent la funcția de primar al capitalei. PNM: „Chișinăul are nevoie de un patriot adevărat și incoruptibil” appeared first on NewsMaker.