Socialiștii schimbă macazul la Bălți – L-au înlocuit pe Pavel Voicu cu un alt candidat la șefia primăriei din capitala Nordului

16:40

Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Codul Urbanismului și Construcțiilor (CUC). Acesta va reglementa toate ariile conexe domeniului – de la amenajarea teritoriului, autorizarea și executarea lucrărilor de proiectare și construcție, până la controlul calității lucrărilor. Totodată, noul Cod vine să soluționeze mai multe probleme esențiale ce țin de legislația în ... Gata cu neregulile privind construcțiile neautorizate – Guverul a aprobat conceptul unui nou Cod al Urbanismului și Construcțiilor The post Gata cu neregulile privind construcțiile neautorizate – Guverul a aprobat conceptul unui nou Cod al Urbanismului și Construcțiilor appeared first on Politik.