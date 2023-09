Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, bănuit în dosarul privind incidentul armat de la aeroport

12:40

Ploile torențiale au provocat inundații fără precedent în sud-estul Europei, atât în zone rezidențiale, cât și în cele turistice din Grecia, Turcia și Bulgaria.Cel puțin șapte persoane au murit, o mulțime de persoane sunt rănite, iar pagubele materiale sunt semnificative. Furtunile au provocat cel puțin șapte morţi, răniţi şi însemnate pagube materiale. Două persoane au murit, iar alte două sunt date dispărute în urma inundațiilor puternice care au afectat stațiunea Ţarevo de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.Ploile torențiale fac prăpăd și în Grecia, iar un bărbat a murit după ce un zid s-a prăbușit peste el din cauza vremii nefavorabile. Mașinile au fost luate de ape și au ajuns în mare, în Pelion.Două persoane au murit în urma inundaţiilor din metropola Istanbul, unde ploile torenţiale au transformat străzile în adevărate râuri. At least 2 killed, 1,800 homes, shops & offices were flooded in #Istanbul due to #HeavyRains, according to the Istanbul Governor's Office. The city prosecutor's office has initiated an investigation into the deaths.#yagmur #Turkey #Erdoğan #Russia #abayas #Flooding #الوعد_ملهم pic.twitter.com/7O4fvyW4FT— Fasihuddin Mohammed (@FasihTaj) September 6, 2023