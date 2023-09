Parisul trage primul „glonţ” în războiul cu China

16:40

Vasiloi are statut de bănuit în dosarul atacului de la Aeroport. Anunță că își ia peste 30 de zile de concediu neplătit, scrie realitatea.md. Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, are statut de bănuit în dosarul atacului de la Aeroport. Funcționarului i se incriminează neglijență în serviciu. „Astăzi, 18 septembrie 2023, am fost informat cu […]