Fermierii solicită interzicerea importului de floarea soarelui în Moldova, în caz contrar amenință cu noi proteste

16:40

Premierul Dorin Recean i-a solicitat astăzi ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regional, Andrei Spînu, în debutul ședinței Guvernului, să-i prezinte „mâine" viziunea sa pentru dezvoltarea sectorului infrastructurii. Șeful Guvernului i-a transmis lui Spînu că miniștrii Afacerilor Interne și Educației și Cercetării, care au preluat funcțiile odată cu el, au făcut deja acest lucru. „Domnule ministru Spînu, ...