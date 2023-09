„Vestmoldtransgaz”, oficial în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale pe întreg teritoriul R. Moldova

13:30

Locuitorii şi salvatorii din oraşul libian devastat Derna se luptă să facă faţă miilor de cadavre care sunt aduse de apă sau se descompun sub dărâmături, după o inundaţie care a distrus clădiri şi a măturat oamenii în mare, transmite Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi alte grupuri de …