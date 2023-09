„Eu, ca și român, am lucrat pentru aderarea la NATO și după aceea la UE”. Interviu NewsMaker cu Mircea Geoană

09:20

În râul Nistru a fost găsită o barcă veche, din lemn. Aceasta urmează să ajungă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Precizările au fost făcute de directorul Agenției Naționale Arheologice Vlad Vornic. Potrivit acestuia, barca ar putea avea o vechime de câteva secole sau chiar o mie de ani. „Din râul Nistru am scos […] The post FOTO În râul Nistru a fost găsită o barcă veche, din lemn: „Ar putea avea câteva secole sau chiar o mie de ani” appeared first on NewsMaker.