NEWS ALERT: Exerciții militare de amploare pe mare. Rusia a lansat rachete de croazieră lângă SUA

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu spune că are "o relație foarte bună cu prim-ministrul Dorin Recean". El a negat informația "din gurile rele", precum că ar putea fi următorul prim-ministru.