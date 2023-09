Inteligența artificială a ajuns la Guvern – Ministrul Alaiba și-a numit un consilier responsabil de acest domeniu

16:40

Deși se confruntă cu flucutații de cadre, lipsă de resurse umane, salarii derizorii, iar în consecință exod masiv din sistemul afacerilor interne, ministerul de resort a decis să-și prioritizeze activitatea la schimbarea uniformelor polițiștilor Funcționarii publici cu statut special din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia vor ... MAI și-a stabilit „prioritățile" – Funcționarii publici din cadrul ministerului vor fi asigurați cu uniforme noi