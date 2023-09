Marina Tauber: A fost înregistrat oficial cererea la CEDO pe cazul Partidul „ȘOR” și alții împotriva Republicii Moldova

14:50

Prima reacția a celor din PAS după ce un jurnalist a fost înjurat de Vladimir Bolea. Partidul Maiei Sandu își atenționaeză membrii. "PAS dezaprobă remarcile Ministrului Vladimir Bolea în timpul unei conferințe de presă. Ca urmare a acestui incident, Ministrul Bolea și-a cerut scuze publice. PAS atenționează toți demnitarii care sunt membri/afiliați ai PAS să […]