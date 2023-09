Statul modifică programul de compensații – Vrea acces la datele Poliției de Frontieră pentru a afla dacă toți beneficiarii sunt în țară

22:20

Experții în energetică cred că înainte de sezonul de încălzire există premise pentru micșorarea tarifului la gaz sub 13 lei. Expertul Sergiu Tofilat spune că scăderea tarifului la gaz depinde de prețul gazului mediu pe anul calendaristic care este 750, o medie anuală scumpă. Pe de altă parte, spune Tofilat, Energocom-ul a cumpărat gaz cu ... Coboară sau nu tariful la gaz sub 13 lei – Care sunt calculele experților și ce spune șeful de la Moldovagaz The post Coboară sau nu tariful la gaz sub 13 lei – Care sunt calculele experților și ce spune șeful de la Moldovagaz appeared first on Politik.